Guasto sulla rete idrica a Pontedera | mezza città senz' acqua

A Pontedera, la rete idrica ha subito un guasto che ha lasciato senza acqua circa la metà della città. Il problema è stato causato da un intervento effettuato da una ditta esterna al gestore del servizio idrico. L'interruzione ha interessato diverse zone, senza che siano ancora state rese note le cause precise o i tempi di riparazione. La situazione ha creato disagi tra i residenti coinvolti.

Un guasto provocato da una ditta (estranea a interventi sul servizio idrico) ha causato l'interruzione del servizio in gran parte di Pontedera. Oggi dunque, 13 aprile, sono in corso mancanze d’acqua in tutto il capoluogo cittadino, a Pietroconti e La Bianca. Al contempo, si stanno verificando.🔗 Leggi su Pisatoday.it Guasto sulla rete idrica a Santa Croce sull'Arno: strade senz'acquaAcque comunica che a causa di un guasto sulla rete idrica nel comune di Santa Croce sull’Arno, oggi, mercoledì 21 gennaio, sono in corso mancanze...