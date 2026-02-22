Si torna in scena al Cabassi Carpi all' assalto del Bra

Il match tra Carpi e Bra è stato programmato dopo che il club locale ha deciso di puntare tutto sulla vittoria per migliorare la posizione in classifica. La partita si gioca al Cabassi alle 17, con i tifosi pronti a sostenere la squadra in un momento decisivo. Il risultato può influenzare notevolmente il cammino del campionato, spingendo i giocatori a dare il massimo. La sfida promette emozioni e tensione fino all’ultimo minuto.

Ci sono dei momenti della stagione in cui le partite ed i punti in palio 'pesano' di più. Una di queste è sicuramente quella che attende il Carpi alle 17.30 contro i piemontesi del Bra, quattro punti più giù e quint'ultimi appena fuori dalla zona playout. Il Carpi non vince da quasi tre mesi (30 novembre, gol di Pietra a Pontedera nel recupero), ed in undici partite ha raggranellato solo 5 punti (uno però importantissimo a Perugia nell'ultimo turno). In più al "Cabassi" delle ultime 18 partite di campionato ne ha vinte solo tre. Ovvero contro Perugia, Livorno e Rimini, ma quest'ultima è stata cancellata dall'esclusione dal torneo dei romagnoli.

Si torna in scena la Cabassi, Carpi all'assalto del BraLa partita tra Carpi e Bra suscita grande attesa, perché il successo può cambiare la posizione in classifica.

Serie C, sabato c’è Carpi-Guidonia. Al ’Cabassi’ lo scontro diretto tra le sorprese del campionato è un ineditoSabato al 'Cabassi' si disputa il match tra Carpi e Guidonia, due delle principali sorprese del girone B di Serie C.

