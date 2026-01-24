Carpi-Ternana segui la DIRETTA della sfida del Cabassi

Segui la diretta di Carpi-Ternana, valida per la giornata di campionato. Le due squadre sono separate da un punto in classifica. La Ternana, che ha osservato il turno di riposo per l’esclusione del Rimini, affronta ora la sfida contro il Carpi. Restate aggiornati sui sviluppi e sui risultati in tempo reale.

Un punto in graduatoria separa le formazioni di Carpi-Ternana. I rossoverdi hanno osservato il turno di riposo, a causa dell'estromissione del Rimini. Affronteranno una compagine in crisi di risultati poiché, nelle ultime sei gare, ha ottenuto tre pareggi. Sfida molto delicata per le Fere che.

