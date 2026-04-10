Nessun avvelenamento per Matacena la perizia chiarisce le cause della morte

Una perizia medico-legale depositata in procura ha chiarito che non ci sono tracce di veleno nel corpo di Amedeo Matacena, l’ex parlamentare di Forza Italia deceduto nel 2022 a Dubai all’età di 59 anni. La consulenza scientifica ha confermato che le cause della morte non sono riconducibili a un avvelenamento. La notizia viene riportata dall’agenzia di stampa Ansa.

“Non ci sono tracce di veleno nel corpo di Amedeo Matacena, la consulenza medico-legale depositata in procura mette fine, almeno sul piano scientifico, ai dubbi sulle cause della morte dell’ex parlamentare di Forza Italia, deceduto nel 2022 a Dubai all’età di 59 anni, come riporta l'Ansa".Secondo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Caso Matacena: la perizia esclude il veleno, resta l’indagineI risultati della perizia medico-legale sulla salma dell’ex parlamentare di Forza Italia Amedeo Matacena escludono l’ipotesi di un avvelenamento. Cento secondi per morire dissanguato: l’autopsia chiarisce le cause della morte del ladro in fugaArezzo, 21 febbraio 2026 – L'autopsia ha chiarito le cause del decesso di Cristea Arben, il 35enne albanese morto dissanguato rimanendo trafitto... Madre e figlia avvelenate dalla ricina, cos’è e dove si trova il veleno - 01/04/2026