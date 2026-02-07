Giornata contro il bullismo le parole di Maria | Vorrei solo sfogarmi un po' e sentirmi ascoltata

Oggi si celebra la giornata contro il bullismo, e tra le voci che si fanno sentire c’è quella di Maria, una ragazza di 17 anni. La giovane si è confidata con Telefono Azzurro, spiegando di aver bisogno di sfogarsi e di essere ascoltata. La sua testimonianza mette in luce quanto possa essere importante avere qualcuno con cui parlare, soprattutto in momenti difficili. Professionisti delle linee di ascolto sono disponibili per aiutare chi si trova in situazioni di disagio come la sua.

Come per Maria, Telefono Azzurro nel 2025 ha gestito 181 casi di bullismo e 24 casi di cyberbullismo. In maggioranza vengono segnalati attacchi legati alle caratteristiche fisiche, che rappresentano il 72,5% dei casi di bullismo e il 9% di quelli di cyberbullismo. Seguono le motivazioni di tipo culturale (12% per il bullismo e 2% per il cyberbullismo) e quelle legate all'orientamento sessuale e all’identità di genere (3,5% nei casi di bullismo e 1% nei casi di cyberbullismo). Numeri che raccontano una sola parte del fenomeno. Perché accanto a ciò che emerge resta una vasta area sommersa, fatta di silenzi, paura, sfiducia negli adulti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

