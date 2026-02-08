La politica a bassa voce | Fico e Manfredi si contendono la nuova comunicazione in Campania

La politica in Campania si fa più silenziosa. Con l’addio di Vincenzo De Luca e l’arrivo di Roberto Fico, i toni si abbassano. Ora si cerca di comunicare in modo più diretto e meno spettacolare, lasciando spazio a un confronto più concreto tra i protagonisti. La sfida resta aperta, ma la scena politica sembra orientata a un dialogo più semplice e meno urlato.

Con l'uscita di scena di Vincenzo De Luca e l'arrivo di Roberto Fico, la comunicazione politica in Campania cambia tono. Ora la sfida è tutta interna allo stile pacato, tra Palazzo Santa Lucia e il Comune di Napoli guidato da Gaetano Manfredi.

