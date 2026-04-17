Massime fino a 26°C nel fine settimana a Torino ma l' instabilità è dietro l' angolo | le previsioni

Durante il fine settimana del 18 e 19 aprile, le previsioni indicano temperature massime fino a 26°C a Torino, grazie alla presenza di un anticiclone che porta condizioni di stabilità. La maggior parte del Piemonte potrà godere di giornate prevalentemente soleggiate e di un clima molto mite. Tuttavia, si segnala che l’instabilità atmosferica potrebbe presentarsi successivamente, influenzando le condizioni meteorologiche nella regione.

La presenza dell’anticiclone favorirà condizioni di prevalente stabilità durante il weekend del 18 e 19 aprile su gran parte del Piemonte, con tempo perlopiù soleggiato e clima molto mite. “Dovremo fare i conti con il passaggio di qualche banco di nubi sparse e del tutto innocue, soprattutto al.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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