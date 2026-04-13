A Massa Carrara, tre ragazzi sono stati arrestati in seguito alla morte di un uomo avvenuta in piazza Palma. L’episodio si è verificato sotto gli occhi del figlio di 11 anni della vittima. La Procura ha accusato un ragazzo maggiorenne e un minorenne di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. La città è rimasta scossa dall’accaduto.

La tragedia in piazza Palma sotto gli occhi del figlio di 11 anni. La Procura contesta l’omicidio volontario aggravato dai futili motivi, mentre la città è sotto shock Una serata qualunque si è trasformata in un dramma che ha scosso l’intera comunità di Massa Carrara. Giacomo Bongiorni, 47 anni, padre di due figli, è morto dopo essere stato aggredito in pieno centro, nella centrale piazza Palma, sotto gli occhi della compagna e del figlio di 11 anni. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe rimproverato un gruppo di ragazzi che stavano lanciando bottiglie contro la vetrina di un negozio. Un gesto che avrebbe scatenato una violenza brutale.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Massa Carrara, dopo la morte di Bongiorni arrestati 3 ragazzi, uno è minorenne

Giacomo Bongiorni morto a Massa dopo l’aggressione davanti al figlio: fermati 3 ragazzi, uno è minorenneDue giovani di 19 e 23 anni e un minorenne sono stati fermati dopo la morte di Giacomo Bongiorni, aggredito la scorsa notte in piazza Palma a Massa.

Massa, aggredito e ucciso in piazza: fermati tre ragazzi, uno è minorenneMASSA – Tre giovani sono stati fermati dalle forze dell’ordine, accusati di aver preso parte al pestaggio mortale nella notte tra sabato 11 e...