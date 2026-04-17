Massa convalidato fermo 17enne | i dettagli dell’indagine e l’autopsia

A Massa è stato convalidato il fermo di un ragazzo di 17 anni coinvolto in una rissa che ha portato alla morte di un giovane. Oggi è stato effettuato l’esame autoptico sul corpo della vittima, che ha evidenziato traumi cranici e emorragie causati da colpi alla testa e dalla caduta. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Si è svolta l’autopsia sul corpo di Giacomo Bongiorni, morto dopo una rissa. L’esame riconduce il decesso ai traumi cranici e all’emorragie provocati dai presunti colpi alla testa e dalla caduta. Inoltre, il gip ha convalidato il fermo per il 17enne coinvolto, l’unico minore indagato non a piede libero. Per domani è stato proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali È grande l’attenzione rivolta verso gli aggiornamenti giudiziari del caso di Massa. Ieri si è svolto l’interrogatorio dell’unico minorenne coinvolto arrestato. Alla fine,il gip ha convalidato il fermo ed è stata disposta la detenzione in carcere. Al momento, oltre al 17enne, vi sono anche altri quattro sospettati: i due maggiorenni, che attualmente si trovano nel carcere di Massa, e altri due minorenni indagati a piede libero.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Massa, convalidato fermo 17enne: i dettagli dell’indagine e l’autopsia Notizie correlate Leggi anche: Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, convalidato il fermo del 17enne Massa, omicidio di Giacomo Bongiorni. Convalidato il fermo del 17enneConvalidato il fermo del ragazzo di 17 anni indagato per la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne morto nella notte tra l'11 e il 12 aprile dopo una... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, convalidato il fermo del 17enne: resta in carcere; Omicidio di Massa: convalidato il fermo del minorenne; Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, convalidato il fermo per il pugile 17enne: resta in carcere; Omicidio Massa, un fermato: Bongiorni ha dato testata a un mio amico. Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, convalidato il fermo del 17enneL’inchiesta sull’aggressione mortale prosegue tra testimonianze, video e analisi forensi. Sabato i funerali del 47enne ... adnkronos.com Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, convalidato il fermo per il pugile 17enne: resta in carcereConvalidato il fermo del 17enne indagato per la morte di Giacomo Bongiorni a Massa. Disposta la custodia cautelare in carcere dal Tribunale per i Minorenni di Genova. Leggi le notizie in tempo reale. fanpage.it Massa, omicidio di Giacomo Bongiorni. Convalidato il fermo del 17enne x.com La Stampa. . Giacomo Bongiorni prima di morire ha riportato una gravissima emorragia cranica e lo spostamento della mandibola, per i colpi ricevuti. L'uomo, 47 anni, è stato ucciso a Massa nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile da un gruppetto di rag facebook