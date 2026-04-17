Massa carcere per il giovane | resta il fermo per l’omicidio Bongiorni

Il tribunale per i minorenni di Genova ha deciso di mantenere in carcere il giovane accusato dell’omicidio di Giacomo Bongiorni, avvenuto nella notte tra l’11 e il 12 aprile in piazza Felice Palma a Massa. La misura restrittiva è stata confermata nel corso dell’udienza di oggi, dopo che l’indagato è stato ascoltato e le indagini sono proseguite. Nessuna decisione è stata presa riguardo a eventuali altre misure o accertamenti.

Il tribunale per i minorenni di Genova ha disposto la carcerazione del giovane indagato per l’aggressione che ha causato la morte di Giacomo Bongiorni, avvenuta nella notte tra l’11 e il 12 aprile in piazza Felice Palma a Massa. La decisione, comunicata dalla Procuratrice della Tiziana Paolillo, segna un passo decisivo nelle indagini condotte dai Carabinieri del Comando Provinciale di Massa-Carrara, mentre la comunità locale si prepara a salutarlo sabato 18 aprile alle ore 15 presso il Duomo. L’evoluzione delle indagini e le responsabilità coinvolte. La convalida del fermo del minore rappresenta il culmine di un’attività investigativa volta a ricostruire la dinamica dell’assalto avvenuto nella piazza cittadina.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Massa, carcere per il giovane: resta il fermo per l’omicidio Bongiorni Le 36 Quai des Orfèvres : au cœur des plus grandes affaires criminelles - Documentaire Histoire AMP Notizie correlate Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, convalidato il fermo per il pugile 17enne: resta in carcereConvalidato il fermo del 17enne indagato per la morte di Giacomo Bongiorni a Massa. Omicidio Bongiorni, resta in carcere il 17enne: convalidato il fermo dopo l’interrogatorioIl 17enne resta in carcere dopo la decisione del Tribunale MASSA – Arriva il primo passaggio giudiziario chiave nell’inchiesta sull’omicidio di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Omicidio Massa: gip ‘i due maggiorenni restano in carcere’. Non ravvisato pericolo di fuga; Omicidio Massa, un fermato: Bongiorni ha dato testata a un mio amico; Giacomo Bongiorni, uno dei fermati: Ha dato una testata al mio amico, non lo abbiamo sfiorato; Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa: convalida del fermo e carcere per il minorenne. Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, convalidato il fermo per il pugile 17enne: resta in carcereConvalidato il fermo del 17enne indagato per la morte di Giacomo Bongiorni a Massa. Disposta la custodia cautelare in carcere dal Tribunale per i Minorenni di Genova. Leggi le notizie in tempo reale. fanpage.it Omicidio a Massa, uno dei fermati: Bongiorni ha dato testata al mio amicoLeggi su Sky TG24 l'articolo Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, oggi udienza di convalida per due dei fermati ... tg24.sky.it L'anno scorso i ghiacciai della Terra hanno registrato una perdita netta di massa pari a circa 408 giga-tonnellate - facebook.com facebook Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, convalidato il fermo per il pugile 17enne: resta in carcere x.com