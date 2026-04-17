Autopsia su Giacomo Bongiorni | Gravissima emorragia cerebrale e dissestamento mandibola perizia completa in 30 giorni

È stata resa nota la relazione autoptica sul decesso di Giacomo Bongiorni, che evidenzia una grave emorragia cerebrale e un dissestamento mandibolare come cause principali. La perizia completa sarà disponibile entro trenta giorni. Dopo la sua scomparsa, si sono moltiplicate le discussioni sul ruolo delle baby-gang e sull’influenza di questo fenomeno sulle vicende di cronaca.

A seguito della morte di Bongiorni è aumentata la preoccupazione circa il fenomeno delle "baby-gang". L'allarme del rapporto 2025 dell'Osservatorio regionale toscano: "Rischio che si trasformino in gruppi narcos-mafiosi, serve più controllo del territorio" L'autopsia eseguita sul corpo di Gia.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Autopsia su Giacomo Bongiorni: "Gravissima emorragia cerebrale e dissestamento mandibola", perizia completa in 30 giorni Notizie correlate Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, l'autopsia parla di "gravissima emorragia cranica" e di mandibola spostataSono emersi nuovi dettagli dall’autopsia eseguita sul cadavere di Giacomo Bongiorni, vittima di omicidio a Massa nella notte tra sabato 11 e domenica... L’autopsia sul corpo di Giacomo Bongiorni, ucciso a Massa: “Disassamento della mandibola e grave emorragia”Dall'autopsia eseguita sul corpo di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso a Massa durante un'aggressione, sarebbero emerse lesioni e un'emorragia... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Bongiorni, l'autopsia: gravissima emorragia e mandibola spostata. Convalidato arresto minore; Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, l'autopsia conferma un'emorragia cerebrale: con cosa è compatibile; Omicidio Giacomo Bongiorni, fatali pugni e calci sferrati con violenza: cosa dice l'autopsia; Pugni e calci fatali per Bongiorni: l'autopsia conferma l'emorragia cerebrale. Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, l'autopsia parla di gravissima emorragia cranica e di mandibola spostataNuove indiscrezioni sull'autopsia di Giacomo Bongiorni, vittima di omicidio a Massa: gravissima emorragia cranica e dissestamento della mandibola. virgilio.it L’autopsia su Bongiorni: Vasta emorragia a causa dei colpi. Massa, gli ultimi minuti di vita dell’uomoL’omicidio di piazza Palma: i primi risultati degli esami sul corpo della vittima. Un forte pugno avrebbe causato la dislocazione della mandibola. Fra trenta giorni la relazione del medico legale che ... lanazione.it Giacomo Bongiorni, in carcere il minore fermato per omicidio. La difesa del 17enne: «Si è solo difeso, due testimoni confermano» facebook Sono profondamente addolorato per la morte di Giacomo Bongiorni, vittima di una barbara aggressione per mano di un gruppo di giovani violenti a Massa Carrara. Ai suoi familiari va la vicinanza mia personale e di tutto il Governo. Una tragedia che non merit x.com