Un ex calciatore commenta le recenti interviste, ricordando di essere stato fermato più volte per un episodio avvenuto durante una partita tra due squadre di calcio, uno dei quali ha recentemente ottenuto un nuovo incarico da allenatore. La discussione si concentra su una sfida tra due squadre, una in cerca di riscatto e l'altra in difficoltà, considerata cruciale dai protagonisti. Le dichiarazioni si concentrano sugli aspetti tecnici e sulle prospettive delle squadre coinvolte.

Non gli abbiamo chiesto domenica per chi tiferà, scegliere sarebbe un tormento. In fondo, la Cremonese e il Toro sono due amori che vibrano con la stessa intensità, solamente appartenenti a stagioni differenti della vita di Riccardo Maspero. È stato un dieci vero di un calcio che (ahinoi) in Italia non esiste più, è diventato un personaggio cult della storia granata per via di quella "buca" scavata sul dischetto a Salas in un derby. Dopo si è seduto in panchina, poi è arrivato il padel, passione che condivide con l’allenatore del Toro Roberto D’Aversa (i due sono buoni amici) e con cui s’incrocia ogni tanto in un campo. di padel, circolo di Ortona.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Maspero: "Mi fermano ancora per la buca nel derby con la Juve. Bravo D'Aversa, ora il gran finale"

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