Riccardo Maspero ha commentato il rigore sbagliato da Salas durante un derby della Mole, raccontando di essere ancora fermato per strada da persone che gli fanno notare quella stessa occasione sbagliata. L’ex calciatore ha spiegato che questa situazione si ripete frequentemente, sottolineando come l’episodio continui a essere ricordato dai tifosi e dagli appassionati. Maspero ha aggiunto che la richiesta più comune riguarda proprio il rigore sbagliato in quella partita.

di Angelo Ciarletta Riccardo Maspero torna sul rigore di Salas sbagliato in un derby della Mole, confessando che ancora lo fermano per strada per quella buca. Cremonese-Torino della giornata numero 33 è la partita di Riccardo Maspero, giocatore che ha militato sia in grigiorosso che in granata. Amico di Roberto D’Aversa, l’ex numero 10 ha parlato con La Gazzetta dello Sport. CREMONESE-TORINO «Domenica sarà una partita importante. Lo sarà per il Toro, che vorrà vivere alla grande il finale di campionato. Lo sarà per la Cremonese per la quale, d’ora in poi, saranno tutte gare difficili. Allo stesso tempo, la Cremo non deve guardare in faccia a nessuno e ha un’unica strada: è quella di andare a vincere.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Maspero torna sul rigore di Salas: «Mi fermano ancora per strada per questa buca! Ma è possibile solo per questa ragione»

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