Camolese | Ci vuole un Toro coraggioso D' Aversa è bravo ma ora tocca ai giocatori

L'ex allenatore del Torino ha dichiarato che la squadra necessita di coraggio e che il compito di preparare le partite spetta esclusivamente ai giocatori, sottolineando l'importanza di concentrarsi sulla prossima sfida contro la Lazio. Ha inoltre commentato le capacità dell’attuale tecnico, affermando che D’Aversa è competente, ma che ora l’attenzione deve essere sui giocatori e sulle prestazioni in campo.

La sua poltroncina non resta mai vacante durante le partite casalinghe di campionato del Toro. Perché quella di Giancarlo Camolese è ormai una presenza fissa allo stadio Olimpico Grande Torino, praticamente da tutta una vita. Anche oggi che gli impegni con l'Associazione Allenatori e quelli da consigliere federale lo portano spesso lontano dalla sua Torino, riesce a non perdersi mai un appuntamento casalingo. Questione di cuore, di dna, di origini. Insieme a lui si può riflettere sul momento di cambiamento che sta attraversando il Toro che ha sostituito Baroni con D'Aversa per superare questo momento di difficoltà. Partendo da una premessa: "Gli allenatori che, in questi anni, sono venuti al Toro sono tutti bravi allenatori.