Alle 16, il teatro Galeotti torna a riempirsi per la grande serata finale di

Dopo tre serate da tutto esaurito, per il teatro "Galeotti" non è ancora il momento di rifiatare. Oggi alle 16 platea e galleria, di nuovo sold out, accoglieranno il tifo delle contrade per la finale della Festa della canzonetta e del teatro dialettale, atto secondo del Carnevale di Pietrasanta 2026 dopo l’elezione della miss avvenuta a settembre. Intorno all’ora di cena si saprà chi avrà vinto lo "Sprocco" per la miglior canzone e la "Scartocciata" per la miglior scenetta, trofei assegnati nel 2025 a Strettoia e Antichi Feudi. A differenza degli sketch, con la sfida ristretta alle contrade finaliste, le canzoni verranno riproposte ma senza voto (i giochi sono già fatti): si esibiranno, nell’ordine, Pontestrada, Antichi Feudi, Brancagliana, Africa-Macelli, Il Tiglio-La Beca, Marina, Strettoia, Lanterna, Pollino-Traversagna e Collina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Sprocco", è l’ora dei verdetti. Gran finale con la madrina Aureli

Approfondimenti su Pietrasanta Festa

Domani si decide quale contrada si aggiudica il titolo dello Sprocco.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Pietrasanta Festa

Argomenti discussi: Sprocco, è l’ora dei verdetti. Gran finale con la madrina Aureli; Tutto esaurito per lo Sprocco. Conduce Conti; Il ritorno dello Sprocco. Al via l’edizione 2026. Teatro sold out da giorni; L’energia dello Sprocco. Ecco le contrade che si giocano il titolo. Domani il gran finale.

Tutto esaurito per lo Sprocco. Conduce ContiMancano ancora cinque giorni alla Festa della Canzonetta e del teatro dialettale ma l’ufficio tradizioni popolari può già esultare: ... lanazione.it