Non sono un eroe ho solo fatto quello che dovevo | il 13enne che ha nuotato 4 km per salvare la sua famiglia

Un ragazzino di 13 anni australiano ha affrontato il mare aperto per salvare la sua famiglia. Quando ha visto che la madre e i due fratelli venivano trascinati via dal vento, ha deciso di nuotare circa 4 chilometri per chiedere aiuto. Non si è considerato un eroe, ha solo fatto quello che doveva. Ora è diventato un esempio di coraggio e prontezza di spirito.

Un ragazzo australiano di 13 anni ha nuotato per circa 4 chilometri in mare aperto per chiedere aiuto dopo che la madre e i due fratelli erano stati trascinati al largo dal vento. "Pensavo a loro. Pensavo anche ai miei amici, alla mia fidanzatina. Continuavo a dirmi che dovevo farcela” ha raccontato alla BBC. Grazie a lui, la sua famiglia è stata salvata dopo ore in mare.🔗 Leggi su Fanpage.it

Vincenzo Fimognari, tassista di Pavia, ha condiviso l’esperienza di aver soccorso due giovani di 20 anni inseguiti da sconosciuti nella zona della movida.

Durante un lungo interrogatorio, i membri dei Moretti si sono difesi affermando di aver rispettato tutte le norme di sicurezza, respingendo ogni responsabilità per la tragedia del Constellation.

