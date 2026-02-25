BuBBles Revolution fa tappa a Palermo | al Golden lo show di bolle di sapone che ha fatto il giro del mondo

Reduci da un tour in tutto il mondo, Marco Zoppi e Rolanda tornano in Italia per una tournée nazionale che dopo i successi di Torino, Bologna, Lecce, Assisi e Bari approda ora in Sicilia. “Quando porti la tua arte in quattro continenti ti senti cittadino del mondo, ma siamo sempre felici di esibirci in questa Regione dove il nostro percorso è iniziato. La Sicilia - ricorda con emozione Marco Zoppi - è casa mia, Palermo è la città dove sono cresciuto. Da ragazzo nel quartiere Libertà avevamo dato vita a uno spazio artistico (El Cucaracha Club) dove sperimentare e creare piccoli spettacoli. Sentivo di voler diventare un artista e intanto studiavo chimica all’Università di Palermo. Quando scoprii il mondo affascinante delle bolle di sapone misi i miei studi di chimica al servizio dello spettacolo, studiando una formula che mi consentisse di creare bolle sempre più grandi e resistenti. Nel 2009 portai in scena un primo spettacolo al Teatro Crystal di Palermo, tre anni dopo mi trovai sul palcoscenico di Gardaland e poi nei teatri di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: All'Outlet di Barberino arriva la casa di Babbo Natale e lo show di bolle di sapone

A teatro 2026 fa tappa a Palermo: Malika Ayane in concerto al GoldenQuesta sera Malika Ayane sale sul palco del Teatro Golden di Palermo.