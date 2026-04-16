Mercato Inter Chivu manda Bastoni in panchina contro il Cagliari | c’è il Barcellona dietro questa scelta? Ecco il retroscena

Durante la partita contro il Cagliari, l’allenatore dell’Inter ha deciso di non schierare Bastoni, preferendo mandarlo in panchina. La scelta ha suscitato attenzione, anche perché si parla di un possibile interesse da parte del Barcellona nei confronti del difensore. Questa decisione si inserisce in un quadro di valutazioni tecniche e di mercato, senza che siano state ufficializzate motivazioni precise.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, Chivu manda Bastoni in panchina per la sfida contro il Cagliari. Intanto aumentano i rumors sul Barcellona. Alessandro Bastoni finisce in panchina. Il difensore centrale nerazzurro, pilastro della retroguardia dell’Inter, non prenderà parte alla sfida di campionato prevista per domani contro il Cagliari. La decisione del tecnico Cristian Chivu punta a preservare il giocatore, reduce da un periodo opaco, preferendogli Carlos Augusto, che ha già mostrato buona affinità con il ruolo nell’ultimo match vinto contro il Como. L’obiettivo è permettere al centrale della Nazionale di ricaricare le pile, sia sotto il profilo fisico che mentale, dopo alcune prestazioni che lo hanno visto protagonista in negativo.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, Chivu manda Bastoni in panchina contro il Cagliari: c’è il Barcellona dietro questa scelta? Ecco il retroscena Notizie correlate Bastoni Inter, prosegue il momento no! Chivu lo mette ai box contro il Cagliari: il Barcellona resta in agguatoBastoni Inter, prosegue il momento no! Chivu lo mette ai box contro il Cagliari: il Barcellona resta in agguato Mercato Inter, si sblocca l’affare... Mercato Cagliari, il retroscena sull’arrivo di Palestra: ecco cosa c’è dietro l’operazioneRinnovo McKennie, la Juve lo blinda e allontana l’ipotesi addio a zero: ci aveva provato anche una super rivale! Inter, senti Stankovic: «Sono nato... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Chivu, nuovo modulo e idee chiare sul mercato: ecco la nuova Inter; Inter, Marianella: Se Chivu manda davvero in campo Pio Esposito a Como vuol dire che…; Romano – Inter, il rinnovo di Chivu una priorità da gennaio. Ecco la sua richiesta sul mercato; Chivu, nuovo modulo e idee chiare sul mercato: ecco la nuova Inter. Inter, stop al rinnovo di Chivu: Non ha un gran mercatoIl mercato dell'Inter registra le parole di Pruzzo sul rinnovo di Chivu: Non serve blindarlo, a tratti non è stato in grado di gestire ... interlive.it Inter, Chivu rinnova: svelata la sua richiesta per il mercato 2026/2027Rinnovo Chivu - Novità in casa Inter sul rinnovo di Chivu, che verrà blindato e avrà maggiori poteri sul mercato: la sua richiesta ... fantamaster.it Di Marzio - Dopo un paio d'anni di mercati conservativi, l'Inter farà un mercato con almeno 5 giocatori. Me lo immagino sempre come un mercato giovane, perché la filosofia di Oaktree predilige giocatori giovani ma forti - facebook.com facebook Di Marzio: " #Inter, mercato rivoluzionario: almeno 5 acquisti. Immagino arriveranno giovani forti" x.com