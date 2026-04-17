Inter Cagliari scelta a sorpresa di Chivu | in porta partirà lui come titolare Le ultime

Nella partita tra Inter e Cagliari in programma questa sera a San Siro, Cristian Chivu ha deciso di schierare Martinez come portiere titolare. La scelta del tecnico è stata annunciata nelle ultime ore e rappresenta una novità rispetto alle precedenti formazioni. La decisione è stata comunicata in vista del match, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni dietro questa scelta.

di Alberto Petrosilli Inter Cagliari, Cristian Chivu è pronto a lanciare Martinez in porta nella sfida di questa sera a San Siro: le ultime. L’ Inter di Cristian Chivu si appresta a sfidare il Cagliari a San Siro con una novità significativa tra i pali. Secondo quanto riferito dal giornalista Pasquale Guarro, questa sera il titolare in porta non sarà Yann Sommer, ma Josep “Pepo” Martínez. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Inter Cagliari, Pepo Martínez titolare a San Siro. La decisione del tecnico nerazzurro di affidarsi al portiere spagnolo rappresenta un segnale di forte fiducia per il classe 1998. La proprietà Oaktree vede in Martínez un patrimonio del club e questa serata rappresenta il palcoscenico ideale per testare la sua reattività e la sua abilità nell’impostazione dal basso in una sfida cruciale per blindare il titolo.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Cagliari, scelta a sorpresa di Chivu: in porta partirà lui come titolare. Le ultime Notizie correlate Chivu prepara la mossa a sorpresa: contro il Bodo partirà lui titolare. Le ultimissimeVicario Inter, pronto l’assalto nerazzurro al portiere del Tottenham per il dopo Sommer. Inter Cagliari, le ultime da Appiano: Pio Esposito favorito su Bonny. In difesa Chivu lancia luidi Alberto PetrosilliInter Cagliari, Chivu è pronto a lanciare da titolare De Vrij in difesa. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Inter, Bastoni salta il Cagliari? Nessuno strappo, il motivo della scelta di Chivu; Chivu non sceglierà Bastoni per Inter-Cagliari: il motivo della scelta e il concetto del riposo conservativo; Bastoni non al meglio, Chivu pronto a concedergli un turno di riposo in Inter-Cagliari: le condizioni del difensore e le ultime sull'interesse del Barcellona; Inter - Cagliari. Inter-Cagliari LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 20:45La diretta live di Inter-Cagliari di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Inter-Cagliari pronostico e quote: la chicca sul matchScopri il pronostico su Inter-Cagliari con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del match valido per il 33° turno di Serie A. calciomercato.com Inter-Cagliari: turno di riposo per Sommer, gioca Pepo Martinez. - facebook.com facebook Serie A, il programma della 33^ giornata: stasera Inter-Cagliari su Sky e in streaming su @NOWTV_It #SkySport #SerieA #SkySerieA x.com