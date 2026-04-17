Martina Franca | spari in strada identificato un uomo Accaduto alcune sere fa
Nella serata di martedì scorso, in pieno centro a Martina Franca, un uomo vestito con un giubbotto smanicato scuro, maglia bianca e berretto ha sparato alcuni colpi di pistola in aria. L’episodio è avvenuto mentre i negozi erano ancora aperti e i residenti si trovavano nella piazza principale. Le forze dell’ordine hanno identificato l’uomo e stanno approfondendo le indagini sull’accaduto.
L'accaduto risale a martedì scorso, orario serale di chiusura dei negozi. In pieno centro urbano, nella piazza centrale, un uomo con giubbotto smanicato scuro e maglia bianca, berretto in testa, pistola con sé, ha sparato alcuni colpi di pistola in aria. Preoccupazione enorme da parte dei passanti nonché di commercianti della zona. Intervenuti i carabinieri hanno identificato l'uomo oltre ad accertare che i colpi fossero a salve. Resta la preoccupazione provocata nei cittadini. .🔗 Leggi su Noinotizie.it
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