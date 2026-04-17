Martina Franca | spari in strada identificato un uomo Accaduto alcune sere fa

Nella serata di martedì scorso, in pieno centro a Martina Franca, un uomo vestito con un giubbotto smanicato scuro, maglia bianca e berretto ha sparato alcuni colpi di pistola in aria. L’episodio è avvenuto mentre i negozi erano ancora aperti e i residenti si trovavano nella piazza principale. Le forze dell’ordine hanno identificato l’uomo e stanno approfondendo le indagini sull’accaduto.