Spari contro un bar a Torino Aurora | autore identificato e bloccato dopo alcune ore
Nella serata di ieri, domenica 12 aprile 2026, un colpo di arma da fuoco ha danneggiato una vetrata del bar caffetteria Sibora, situato all'incrocio tra corso Vercelli e via Cuneo a Torino. Dopo alcune ore, le forze dell'ordine hanno identificato e fermato l'autore dell'episodio. Non sono stati segnalati feriti né altre conseguenze nell'evento.
Nella serata di ieri, domenica 12 aprile 2026, qualcuno ha sparato contro una delle vetrate del bar caffetteria Sibora, all'incrocio tra corso Vercelli e via Cuneo a Torino. Sul posto, allertati dai residenti, sono intervenuti gli agenti delle volanti della polizia di Stato, che sono stati presto.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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