Spari contro un bar a Torino Aurora | autore identificato e bloccato dopo alcune ore

Nella serata di ieri, domenica 12 aprile 2026, un colpo di arma da fuoco ha danneggiato una vetrata del bar caffetteria Sibora, situato all'incrocio tra corso Vercelli e via Cuneo a Torino. Dopo alcune ore, le forze dell'ordine hanno identificato e fermato l'autore dell'episodio. Non sono stati segnalati feriti né altre conseguenze nell'evento.