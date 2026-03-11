Martina Franca | dopo l’esplosione con un ferito ordinanza del sindaco per la sicurezza dell’area Accaduto ieri nel centro storico vicino alla basilica che ora ha un buco in un muro Anche un provvedimento per la chiusura della strada

Ieri nel centro storico di Martina Franca si è verificata un’esplosione causata dalla detonazione di una bombola di gas, che ha ferito un uomo residente in zona. L’incidente è avvenuto vicino alla basilica, danneggiando anche un muro dell’edificio. Il sindaco ha firmato un’ordinanza per mettere in sicurezza l’area e ha disposto la chiusura della strada interessata.

L'esplosione della bombola di gas ha provocato il ferimento dell'uomo residente nella casa che si trova nel centro storico di Martina Franca. Anche gravissimi danni all'immobile. La deflagrazione ha spazzato via, tra le altre cose, la veranda dell'immobile andata a schiantarsi contro un muro posteriore della basilica di San Martino, che ora presenta un piccolo buco. La zona superiore della casa è fortemente a rischio crollo e l'interno è devastato. Il sindaco ha emesso un'ordinanza per la sicurezza dell'area. Analogamente la comandante della polizia locale ha emesso un provvedimento relativo alla viabilità in quel tratto di strada della città vecchia.