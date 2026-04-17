Marte cambia volto | la cenere vulcanica invade Utopia Planitia

La sonda Mars Express dell’Agenzia Spaziale Europea ha osservato un rapido cambiamento sul pianeta rosso, con un’ampia area di cenere vulcanica scura che si sta espandendo su Utopia Planitia. La superficie, che fino a poco tempo fa era coperta da polvere di colore ocra, sta subendo una trasformazione visibile e progressiva. Le immagini raccolte mostrano come questa nuova copertura si stia imponendo nel paesaggio marziano.

La sonda Mars Express dell’Agenzia Spaziale Europea ha rivelato un cambiamento geomorfologico accelerato su Marte, dove una vasta distesa di cenere vulcanica scura sta progressivamente occupando le aree precedentemente ricoperte da polvere ocra. I dati raccolti dalla telecamera stereo ad alta risoluzione (HRSC) mostrano come la morfologia del pianeta nel bacino di Utopia Planitia sia mutata sensibilmente rispetto alle rilevazioni effettuate dalle sonde Viking della NASA nel 1976. L’evoluzione del paesaggio in Utopia Planitia: tra minerali mafici e dinamiche climatiche. Le immagini catturate dallo strumento HRSC descrivono un contrasto cromatico netto: da un lato le sabbie brillanti color ocra, dall’altro i depositi scuri derivanti da attività vulcanica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marte cambia volto: la cenere vulcanica invade Utopia Planitia Notizie correlate Ulan Bator, la capitale che cambia voltoUlan Bator non è soltanto il punto d’ingresso per chi decide di visitare la Mongolia, ma anche lo specchio di un Paese che vive la tensione tra... WhatsApp cambia volto: arriva la nuova barra per gli statiMeta sta testando una modifica radicale all’interfaccia di WhatsApp che porterebbe una barra dedicata agli aggiornamenti di stato direttamente sopra...