' Marra block party' ecco come sarà l' evento di Marracash | come e dove comprare i biglietti

Il ricavato delle vendite sarà interamente devoluto ad attività sociali e alla riqualificazione di strutture scolastiche e sportive del quartiere Lo aveva preannunciato ieri, proprio in Barona, festeggiando l'arrivo del disco di diamante per ‘Persona’. Ora è ufficiale (e anche tutto più chiaro). Il 18 aprile, in via Enrico De Nicola a Milano, si terrà ‘Marra block party’, il live evento di Marracash che porta al centro le sue origini con l'intento di restituire ciò che la sua comunità gli ha dato. ‘Marra block party’ è un progetto ad alto impatto sociale, culturale e simbolico, fortemente radicato in Barona e ispirato alle storiche street celebrations che hanno dato vita alla cultura hip hop in giro per il mondo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Marracash ha festeggiato la certificazione disco di diamante per 'Persona' nel suo quartiere, Barona.

