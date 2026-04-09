Pendolarismo e stress lo psicologo Paladini | Oltre 45 minuti di tragitto cresce il rischio di ansia e depressione

Secondo uno psicologo, il pendolarismo oltre i 45 minuti può aumentare il rischio di ansia e depressione. Lo studio evidenzia come il tempo trascorso nel tragitto quotidiano possa influire sullo stato psicologico delle persone, aggravando eventuali stress legati al lavoro. Non si tratta di deduzioni, ma di osservazioni basate su dati raccolti e analizzati nel campo della salute mentale e dei comportamenti quotidiani.

Il lavoro può essere già di per sé stressante, ma quando il tragitto per recarvisi supera i 45 minuti, la situazione può incidere ancora di più sul benessere mentale. Lo psicologo Paladini ha spiegato a Fanpage.it i sintomi che può avere lo spostamento quotidiano verso l'ufficio e come sfruttare al meglio quel tempo che sembra "perso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Rischio ansia e depressione: il Comune apre lo sportello psicologicoÈ stato approvato dalla giunta comunale il progetto “Sportello Psicologico Albignasego”, una nuova e significativa iniziativa rivolta al benessere...

Benessere e arredamento, c’è un legame? L’architetto: “Il disordine visivo è rumore continuo, causa stress e ansia”Luce, colori, ordine e materiali influenzano più di quanto pensiamo il nostro equilibrio quotidiano: l’architetto Balivo ci ha spiegato come...

Temi più discussi: Smart working e crisi energetica, la rivincita del lavoro agile. I dati ISTAT; Prigionieri del traffico: a Bari (e in Italia) perdiamo quasi 9 giorni all’anno chiusi in auto; Smart working e natalità: cosa dicono gli studi Stanford su lavoro da remoto e fertilità.

Pendolarismo e stress, lo psicologo Paladini: Oltre 45 minuti di tragitto cresce il rischio di ansia e depressioneIl lavoro può essere già di per sé stressante, ma quando il tragitto per recarvisi supera i 45 minuti, la situazione può incidere ancora di più sul ... fanpage.it

Come superare lo stress del pendolareSe un certo ministro – sì, avete indovinato – sapesse che si può fare autoironia come riesce lo svedese Björn Larsson in Filosofia minima del pendolare sul tema dell’andare e tornare, beh, quel ... ilsole24ore.com

Il SIC lancia un nuovo grido d’allarme: il caro vita sta colpendo duramente i Carabinieri e le loro famiglie. Tra carburanti sempre più costosi, pendolarismo obbligato e spese quotidiane in continuo aumento, il potere d’acquisto di chi indossa la divisa si sta erod - facebook.com facebook

Assalto al bancomat nel Lazio, arrestati quattro cerignolani. “Pendolarismo del crimine” x.com