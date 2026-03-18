Un uomo ritenuto latitante del clan Mazzei di Catania è stato arrestato a Fiumefreddo dopo oltre due mesi di fuga. Era rifugiato in un appartamento del paese e il suo fermo è stato confermato dalle autorità. L’arresto è stato effettuato senza incidenti e il soggetto è stato trasferito in carcere. La vicenda si è conclusa con il recupero della persona ricercata.

La sua latitanza è durata poco più di due mesi. Si era rifugiato in un appartamento di Fiumefreddo, ma l' uomo, classe 1969 e ritenuto appartenente al clan Mazzei di Catania, è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di una condanna definitiva a 13 anni e 10 mesi di reclusione per associazione mafiosa e altri reati. Il provvedimento era stato emesso lo scorso 8 gennaio dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Catania, ma da quel momento il condannato si era reso irreperibile, facendo perdere le proprie tracce. Le ricerche sono partite immediatamente. La Squadra Mobile di Catania, con il supporto del Servizio Centrale Operativo, ha avviato un’intensa attività investigativa, fatta di monitoraggi, analisi e utilizzo di strumenti tecnologici avanzati, con l’obiettivo di localizzare il fuggitivo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Catturato latitante del clan Mazzei di Catania: arrestato a Fiumefreddo dopo due mesi di fuga VIDEO

Articoli correlati

Catturato a Torino il boss latitante del Clan Partenio: arrestato Gianluca MoscatielloTorino, 15 gennaio 2026 – La latitanza di Gianluca Moscatiello, ex esponente di spicco del Clan Partenio, si è conclusa con l'arresto avvenuto nella...

Leggi anche: Fuga finita: catturato il latitante evaso da due anni

Una selezione di notizie su Catturato latitante del clan Mazzei di...

Temi più discussi: Catania, arrestato esponente del clan Mazzei; Latitante del clan Mazzei arrestato nel Catanese; Catania, arrestato dopo due mesi il latitante Maurizio Motta: era esponente del clan Mazzei; Catania, arrestato il latitante Motta dei Mazzei: polizia nel nascondiglio VIDEO.

Catania, arrestato esponente del clan Mazzei: era latitante dopo la condanna definitivaCATANIA – La Polizia di Stato ha arrestato un uomo, classe 1969, ritenuto esponente di spicco del clan mafioso Mazzei, condannato in via definitiva a 13 ... newsicilia.it

Si era reso irreperibile dopo condanna, arrestato latitante del clan MazzeiIl 57enne, che non ha opposto resistenza durante il blitz, è stato trovato con una patente di guida falsificata e carte di credito, sulle quali sono in corso accertamenti ... grandangoloagrigento.it

CATANIA, ARRESTATO ESPONENTE DEL CLAN MAZZEI CONDANNATO PER ASSOCIAZIONE MAFIOSA La Polizia di Stato ha arrestato un uomo, classe 1969, ritenuto esponente di spicco del clan Mazzei di Catania, destinatario di una condanna definitiva - facebook.com facebook