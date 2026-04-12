Svolta epocale in Germania Marie-Louise Eta allenatrice dell’Union Berlino | è la prima donna nei top 5 campionati europei

In Germania, si è verificata una svolta storica nel calcio. Marie-Louise Eta è stata nominata allenatrice dell’Union Berlino, segnando la prima volta in cui una donna guida una squadra maschile nei cinque principali campionati europei. La nomina rappresenta un passo significativo nel panorama calcistico nazionale e internazionale. La sua presenza sulla panchina è ora ufficiale e segna un momento di novità per il settore.

In Germania si è appena scritto la storia del calcio. Marie-Louise Eta è diventata allenatrice dell’ Union Berlino: è la prima donna ad allenare una squadra maschile nei cinque grandi campionati europei. Più che una scelta tecnica, è un cambio di prospettiva. La decisione del club arriva dopo una sconfitta che ha lasciato il segno, il 3-1 contro l’ Heidenheim, ultimo in classifica. Un risultato che ha spinto la dirigenza a esonerare Steffen Baumgart e il suo staff, nonostante un undicesimo posto che non sembrava allarmante. Ma, come sottolineato dall’amministratore delegato Horst Heldt, il trend era evidente: 2 vittorie in 14 partite, un girone di ritorno “ disastroso ”, la paura concreta di scivolare in Zweite Bundesliga.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Svolta epocale in Germania, Marie-Louise Eta allenatrice dell’Union Berlino: è la prima donna nei top 5 campionati europei Leggi anche: Storico in Germania: Marie-Louise Eta all'Union Berlino, la prima donna in panchina nei top 5 tornei d'Europa Union Berlino, svolta storica: Marie-Louise Eta prima allenatrice in BundesligaSvolta storica in Germania e nel calcio europeo: l’Union Berlino ha affidato la guida tecnica della prima squadra a Marie-Louise Eta, che diventa la...