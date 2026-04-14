A 34 anni, Marie-Louise Eta è diventata la prima donna a guidare una squadra maschile nella Bundesliga, il massimo campionato tedesco. La sua nomina alla guida dell'Union Berlin rappresenta un evento senza precedenti nel calcio professionistico europeo, spostando i confini tradizionali di genere nel mondo dello sport. La sua presenza in questa posizione segna un cambiamento rilevante nel panorama calcistico e apre nuove possibilità per le donne allenatrici.

Una crepa nel soffitto di cristallo. Un precedente che non potrà essere ignorato. Marie-Louise Eta fa la storia a 34 anni, diventando allenatrice della Union Berlin, squadra maschile della Bundesliga. Esempio di un traguardo che sembrava impossibile e di un gap che aveva tutta l’aria di non poter essere colmato. Un passo lungo e difficile, che non abbiamo nessuna intenzione di dimenticare, che rompe un tabù in un mondo in cui tanti ruoli la presenza femminile è inesistente. Un’esperienza che, come già concordato con il club, si concluderà in estate quando diventerà allenatrice della prima squadra femminile. Intanto, però, la storia è stata scritta: diverse donne hanno allenato squadre di calcio maschile nelle serie inferiori, ma mai nella massima serie.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Marie-Louise Eta fa la storia del calcio mondiale: prima allenatrice donna nei top 5 campionati europei

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