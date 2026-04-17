Maria Stella Eisenberg chiude la rassegna di poesia in rosa promossa da Liberi Orizzonti

A Caserta si è conclusa la rassegna poetica al femminile “Versi che non chiedono permesso”, promossa dall’associazione Liberi Orizzonti APS. L’evento, dedicato alla forza della poesia e alla rilettura moderna del mito, ha visto la partecipazione di Maria Stella Eisenberg. La manifestazione ha coinvolto diverse autrici e pubblico, focalizzandosi sulla produzione poetica femminile e sui temi legati alla creatività e alla cultura contemporanea.

Si conclude a Caserta la rassegna poetica al femminile “Versi che non chiedono permesso”, ideata e promossa dall’associazione Liberi Orizzonti APS, con un appuntamento dedicato alla forza della parola poetica e alla rilettura contemporanea del mito. Venerdì 17 aprile, alle ore 18.00, presso.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Il film "La Gioia" chiude la rassegna cinematografica promossa da Ausl RomagnaSi avvia alla conclusione l’edizione 2026 della rassegna "CinemAnimaMente", che quest’anno ha registrato la partecipazione di oltre 500 spettatori. La pellicola "Ultimo schiaffo" prosegue la rassegna CinemAnimaMente promossa da Ausl RomagnaMercoledì 4 marzo, il Cinema Eliseo ospita il terzo appuntamento della rassegna “CinemAnimaMente”, che mette in dialogo la settima arte con la salute...