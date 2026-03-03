La pellicola Ultimo schiaffo prosegue la rassegna CinemAnimaMente promossa da Ausl Romagna

Mercoledì 4 marzo al Cinema Eliseo si svolge il terzo appuntamento della rassegna “CinemAnimaMente” promossa da Ausl Romagna. La serata presenta la proiezione del film “Ultimo schiaffo”, un evento che unisce il cinema alla sensibilizzazione sulla salute mentale. La rassegna, alla sua terza edizione, mira a creare uno spazio di confronto tra film e tematiche psichiche.

Mercoledì 4 marzo, il Cinema Eliseo ospita il terzo appuntamento della rassegna “CinemAnimaMente”, che mette in dialogo la settima arte con la salute mentale. A partire dalle 20.30, per l'occasione in sala verrà proiettato il film "Ultimo schiaffo" di Matteo Oleotto, un racconto di due fratelli. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Discussioni sull' argomento CinemAnimaMente: il 4 marzo all'Eliseo di Cesena con Ultimo Schiaffo e il regista Matteo Oleotto; Per la rassegna CinemAnimaMente Ultimo schiaffo di Matteo Oleotto -.

LA TRAMA DI ULTIMO SCHIAFFOUltimo Schiaffo, il film diretto da Matteo Oleotto, è un racconto dove la commedia e la tragedia si intrecciano sullo sfondo innevato di un paesino del Friuli Venezia Giulia. Quello di Jure e Petra ... comingsoon.it

L’iniziativa dell’AUSL Romagna nell’ambito della campagna nazionale promossa da Fondazione Onda - facebook.com facebook