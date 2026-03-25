Si avvia alla conclusione l’edizione 2026 della rassegna cinematografica promossa dall’Ausl Romagna, intitolata

Si avvia alla conclusione l’edizione 2026 della rassegna "CinemAnimaMente", che quest’anno ha registrato la partecipazione di oltre 500 spettatori. L’appuntamento finale è previsto sempre al Cinema Eliseo per sabato 28 marzo, alle ore 17, con la proiezione della pellicola “La Gioia” di Nicolangelo Gelormini. Al termine della visione, il regista dialogherà con Lidia Agostini, psicoterapeuta dell'Ausl Romagna, offrendo al pubblico un momento di approfondimento e confronto. “L'iniziativa – spiega Gianluca Farfaneti responsabile del servizio di Psicologia e psicopatologia Forlì-Cesena dell’Ausl Romagna – ha confermato il valore del cinema come potente strumento culturale e sociale, capace di aprire spazi di sensibilizzazione su temi fondamentali. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Il film "La Gioia" chiude la rassegna cinematografica promossa da Ausl Romagna

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