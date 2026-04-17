Una pizza con acqua di mare viene venduta a 17 euro, attirando l’attenzione di clienti e media. La notizia si inserisce in un contesto più ampio di curiosità gastronomiche e pratiche culinarie insolite. La rubrica, spesso dedicata a ricette e tendenze, si distingue questa volta per un esempio di creatività o sperimentazione in cucina. Nessuna interpretazione, solo i fatti: il prezzo, l’ingrediente particolare e un suggerimento rivolto ai lettori.

La monomania è una difformità di natura psichiatrica che spesso si manifesta tra le righe di questa rubrica di cucina o presunta tale. Questo solo per premettere che anche in quest’emissione - in parte mi duole e in parte no - il mio pensiero punta come il toro il drappo rosso verso il declino cognitivo dell’abitante milanese e dell’ experience (che parola oscena!) che cerca quando vuole una pizza. Nessuna intenzione di reiterare pipponi su quale pizza sia superiore alle altre, romana (ovviamente lei) o napoletana. Semplicemente un focus pizzettaro favorito da un’esperienza personale: ero con un amico e cercavamo una pizza romana, compulsiamo il signor Google e scegliamo un locale aperto da poco in Isola, se ne parlava un gran bene.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Margherita a 17 euro, pizza con acqua di mare e un consiglio per tutti...

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