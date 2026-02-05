Apple riduce i prezzi di iPhone 17 e 17 Pro con sconti fino a 90 euro su 256GB

Questa mattina, Apple ha annunciato uno sconto sui modelli iPhone 17 e 17 Pro. I prezzi sono stati ridotti fino a 90 euro per la versione da 256GB. L’offerta arriva subito dopo il lancio delle nuove generazioni di smartphone, e sembra pensata per spingere le vendite nei negozi e online. Gli acquirenti ora possono trovare i nuovi iPhone a un prezzo più interessante rispetto a qualche giorno fa. La promozione resterà in vigore per un periodo limitato.

**Lead** È il 5 febbraio 2026, e l’offerta sulle ultime generazioni di iPhone, con un colpo di mano al prezzo. Oggi su Amazon, in pieno rinnovo di un mercato sempre più competitivo, Apple e i suoi modelli iPhone 17 e 17 Pro da 256 GB sono in vendita con sconti significativi. Gli utenti possono risparmiare fino a 90 euro rispetto ai prezzi ufficiali del sito Apple. Le varianti disponibili sono cinque, con modelli in diverse configurazioni di colore: nero, azzurro nebbia, bianco, blu profondo e arancione cosmico. Le modifiche ai prezzi si registrano in tempo reale, e la disponibilità può cambiare in poche ore. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Apple riduce i prezzi di iPhone 17 e 17 Pro con sconti fino a 90 euro su 256GB Approfondimenti su Apple iPhone 17 Xiaomi 17 Ultra sfida iPhone 17 Pro Max: il re della fotografia notturna con Leica Regali di Natale top in offerta: iPhone 17 Pro Max, Galaxy S25 Ultra e Pixel 10 Pro XL Scopri le migliori offerte di Natale su Amazon con sconti esclusivi sui top di gamma come iPhone 17 Pro Max, Galaxy S25 Ultra e Pixel 10 Pro XL. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Prezzi in Italia di iPhone 17 Pro è il resto delle novità Apple Ultime notizie su Apple iPhone 17 Argomenti discussi: Apple salterà il processo produttivo N2P di TSMC; Canyon come Apple: il ritorno del fondatore per rilanciare l’azienda; Apple Watch salva una vita con l'avviso di frequenza cardiaca elevata; Notizie in evidenza, settimana dal 23 al 29 gennaio | iPhone Islam. Apple, Tim Cook apre a possibili aumenti dei prezziL’aumento dei prezzi di DRAM e NAND potrebbe riflettersi sul listino dei prossimi iPhone, nonostante la tradizionale prudenza di Cupertino. msn.com Tim Cook non esclude aumenti di prezzo per i prodotti Apple, ecco perchéTim Cook non esclude aumenti di prezzo per i prodotti Apple, mentre i costi della memoria DRAM e NAND crescono a ritmi senza precedenti. ispazio.net L'uso degli AirTag di Apple riduce del 90% i bagagli persi e accelera il recupero, grazie all'adozione da parte di molte compagnie aeree. facebook Apple punta a ridurre la dipendenza da TSMC: Intel tra le possibili alternative x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.