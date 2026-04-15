Tutela del mare e cultura marittima | firmata l’intesa tra Anmi e Ami

Il 15 aprile 2026 è stata firmata un’intesa tra l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia e l’Associazione dei Musei Marittimi Italiani. L’accordo prevede attività congiunte per promuovere la tutela del mare e la cultura marittima attraverso eventi, progetti e iniziative congiunte. Le due associazioni intendono collaborare per valorizzare il patrimonio marittimo e sensibilizzare il pubblico su tematiche legate alla tutela delle risorse marine.

Roma, 15 aprile 2026 – Una collaborazione per “la promozione e la realizzazione di iniziative congiunte finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente, del mare e degli ecosistemi marini e costieri, alla diffusione della cultura, delle tradizioni legate al mare, dell’identità marittima italiana e della sostenibilità e alla conservazione della biodiversità, nonché alla promozione dei valori storici e morali della Marina Militare “. E’ il cuore del protocollo d’intesa, che durerà tre anni, sottoscritto questa mattina dal presidente dell’Associazione Mare Italia (Ami), Alessandro Botti, e dal presidente dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (Anmi), ammiraglio Pierluigi Rosati.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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