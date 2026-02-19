Paolo Petrecca lascerà Rai Sport dopo le Olimpiadi il posto da direttore andrà a Marco Lollobrigida

Paolo Petrecca lascia Rai Sport dopo le Olimpiadi a causa delle recenti contestazioni sul suo operato. La decisione arriva in un momento di cambiamenti all’interno della rete, che punta a rinnovare la direzione per affrontare nuove sfide. Marco Lollobrigida, attuale dirigente, assumerà il ruolo di direttore e guiderà la squadra nelle prossime trasmissioni sportive. La sua nomina segna un passo importante nel processo di riorganizzazione di Rai Sport, pronta a rinnovarsi per migliorare la qualità dei programmi.

Il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca lascerò il suo incarico al termine delle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina. Lo ha reso noto la Rai attraverso una nota in cui si specifica che Petrecca, recentemente al centro di numerose polemiche, ha rimesso il suo mandato nelle mani dell’amministratore delegato Giampaolo Rossi. Il suo posto verrà affidato, in via transitoria, a Marco Lollobrigida, già vicedirettore. La nota della Rai sull'addio di Paolo Petrecca Le polemiche su Paolo Petrecca Chi è Marco Lollobrigida, nuovo direttore di Rai Sport La nota della Rai sull’addio di Paolo Petrecca La Rai ha comunicato tramite una nota che Paolo Petrecca ha rimesso il suo mandato da direttore di Rai Sport nelle mani dell’amministratore delegato dell’azienda pubblica Giampaolo Rossi e lascerà il suo incarico al termine delle Olimpiadi di Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Virgilio.it

