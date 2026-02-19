Chi è Marco Lollobrigida direttore transitorio di Rai Sport dopo Paolo Petrecca

Marco Lollobrigida, nominato direttore transitorio di Rai Sport dopo le dimissioni di Paolo Petrecca, ha una famiglia nota nel mondo dello spettacolo e dello sport. È cugino di secondo grado di Gina Lollobrigida, attrice simbolo del cinema italiano, e suo nonno paterno era parente di Francesco, politico e ministro. Inoltre, ha legami familiari anche con la pattinatrice olimpica Francesca Lollobrigida. La sua nomina arriva in un momento di cambiamento per la rete sportiva pubblica. Lollobrigida ha già esperienza nel settore, lavorando come giornalista sportivo.

Dopo le dimissioni di Paolo Petrecca, scopriamo qualcosa di più sul nuovo direttore transitorio Marco Lollobrigida: parente della diva Gina, il nonno paterno era cugino del papà dell'attrice, e quindi anche del politico e ministro Francesco e della pattinatrice olimpica Francesca. È in Rai sin dall'inizio della sua carriera, vicedirettore dal 2023.