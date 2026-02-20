Marco Lollobrigida è figlio di Gina Lollobrigida? Chi è il nuovo direttore di Rai Sport?
Marco Lollobrigida è stato nominato direttore di Rai Sport, una decisione che ha suscitato molte discussioni, soprattutto per il suo cognome famoso. La nomina è arrivata dopo le dimissioni di Paolo Petrecca, in un momento di cambiamenti all’interno dell’emittente pubblica. Lollobrigida ha già esperienza nel settore e si occuperà di rinnovare la programmazione sportiva. La sua famiglia è stata al centro dell’attenzione, ma lui preferisce concentrarsi sul lavoro. La scelta di Rai Sport ha già fatto discutere tra gli addetti ai lavori.
La nomina di Marco Lollobrigida a nuovo direttore di Rai Sport ha catturato subito l’attenzione dei media, non solo per il ruolo strategico alla guida della testata dopo le dimissioni di Paolo Petrecca, ma anche per la curiosità sul suo cognome, legato alla celebre attrice Gina Lollobrigida. Le voci di un possibile legame di parentela hanno infatti spinto molti a chiedersi se Marco fosse effettivamente figlio della diva, alimentando indiscrezioni sui social e sui giornali. Che parentela c’è tra Marco Lollobrigida e Gina Lollobrigida?. Il legame tra Marco Lollobrigida e Gina Lollobrigida esiste, ma in modo molto lontano: il nonno paterno di Marco era cugino del padre dell’attrice.🔗 Leggi su Donnapop.it
