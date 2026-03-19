Manninger ha parlato ai microfoni di Tuttosport, evidenziando che Di Gregorio e Perin sono due portieri di livello. Ha commentato le sfide che affrontano nel ruolo e ha anche accennato alla possibilità di un ritorno di Del Piero in società, esprimendo una sua opinione sulla questione. La discussione si è concentrata principalmente sui profili dei portieri e sulla figura dell’ex campione.

Manninger in un’intervista ai microfoni di Tuttosport si è soffermato sulle difficoltà dei portieri, ma anche sul possibile ritorno di Del Piero. Il tema della gestione dei portieri in casa bianconera torna prepotentemente d’attualità attraverso le parole di chi ha vissuto quell’area di rigore per anni. Tuttosport ha intervistato Alexander Manninger, alla Juventus per quattro anni come vice di Gianluigi Buffon, il quale ha analizzato con lucidità il momento delicato della squadra e le gerarchie tra i pali. L’ex portiere austriaco ha iniziato il suo intervento celebrando il ritorno in dirigenza di un vecchio compagno di battaglie: « Lo vedo in quel ruolo e penso: un carattere unico! Giorgio è uno che dà tutto per il calcio e soprattutto dà ogni cosa per la Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Manninger su Di Gregorio e Perin: «Sono due portieri forti. Del Piero in società? Sul suo ritorno dico una cosa»

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