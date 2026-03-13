Francisco Cervelli si racconta | Io tifoso Juve per ‘colpa’ di Del Piero lo guardavo in tv Ecco chi mi piace della squadra attuale

Francisco Cervelli, manager della Nazionale italiana di baseball, ha spiegato di essere tifoso della Juventus da quando guardava le partite di Del Piero in tv. Ha aggiunto che il suo amore per la squadra è nato grazie al campione e ha condiviso anche quali giocatori della rosa attuale gli piacciono di più. La sua passione per il club si è consolidata nel tempo.

