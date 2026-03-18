Ancona ha ottenuto il titolo di Capitale Italiana della Cultura per il 2028 grazie al progetto “Questo Adesso”. La decisione è stata annunciata nella sala Spadolini del Ministero della Cultura a Roma, dove il ministro ha aperto la busta consegnata dal presidente della giuria. Con questa vittoria, il capoluogo delle Marche si aggiudica il riconoscimento ufficiale e vede riconosciuto il proprio contributo culturale.

Nella sala Spadolini del Ministero della Cultura a Roma, il ministro Alessandro Giuli ha aperto la busta consegnatagli dal presidente della giuria Davide Maria D’Esario e ha pronunciato il nome che trasforma la storia di una città: Ancona è la Capitale Italiana della Cultura 2028. Un verdetto atteso con il fiato sospeso, seguito in streaming in tutta Italia, che ha trasformato mesi di lavoro e aspettative in una festa liberatoria. Il capoluogo delle Marche ha superato una concorrenza qualificata composta da Catania, Forlì, Sarzana, Tarquinia, Massa e altri centri finalisti: una competizione serrata che rende ancora più importante il riconoscimento ottenuto, premiando una visione chiara capace di unire passato e futuro, identità e innovazione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Ancona è Capitale Italiana della Cultura 2028: il capoluogo delle Marche vince con il progetto “Questo Adesso”

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