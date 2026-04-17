Si diffondono voci riguardo al futuro di Marc Marquez, pilota spagnolo attualmente in squadra Ducati. Un commento di Melandri suggerisce che Marquez potrebbe considerare il ritiro, citando un suo stile di guida che definisce “molto innaturale”. La discussione si concentra sulla possibilità che il campione possa interrompere la carriera al termine di questa stagione, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali.

“Ma secondo voi Marc Marquez continuerà o no? Mi sembra che guidi in modo molto innaturale ”. Si fanno sempre più insistenti le voci su un possibile ritiro del campione spagnolo della Ducati al termine di questa stagione. L’ultimo a propendere per questa teoria è Marco Melandri: l’ex campione 250 ne ha parlato a Davide Valsecchi durante il podcast ‘Chiacchiere da box’. “Ho l’impressione che voglia vincere il Mondiale e poi ritirarsi”, ha aggiunto Melandri. Smentito però da Lorenzo Savadori, terzo pilota di Aprilia in MotoGp presente anche lui al podcast. Gli indizi ci sono. Dopo aver vinto il nono titolo mondiale, all’inizio della stagione 2026 si è visto un Marc Marquez diverso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Marc Marquez pensa al ritiro? “Guida in modo molto innaturale”: la teoria di Melandri

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