Durante un podcast, un ex campione ha espresso dubbi sul modo di guidare di Marc Marquez, sostenendo che il pilota spagnolo sembri adottare uno stile innaturale in pista. L’interlocutore ha anche affermato che, secondo lui, Marquez potrebbe perseguire l’obiettivo di vincere il campionato mondiale e poi ritirarsi. La discussione si è concentrata sul futuro della carriera del pilota, senza ulteriori dettagli sulle sue dichiarazioni o sulle prove presentate.

Aprilia in crescita, acciacchi, qualche sbavatura: Marc Marquez ha iniziato il Mondiale MotoGP 2026 con più di un grattacapo. Il campione del mondo in carica è costretto a recuperare 36 punti dal leader iridato Marco Bezzecchi. Un inseguimento non semplice per tenere in vita le speranze del decimo titolo, quello che potrebbe anche spingere il pilota Ducati a un clamoroso ritiro. L’idea viene rilanciata da Marco Melandri. Durante il podcast ‘Chiacchiere da box’, condotto insieme a Davide Valsecchi, l’italiano, campione 250 nel 2002, non ha escluso un possibile addio di Marquez a fine anno, qualora il decimo alloro diventasse realtà. Infatti Melandri ha ammesso di avere qualche dubbio sulle condizioni fisiche dello spagnolo: “Ma secondo voi Marquez continuerà o no? Mi sembra che guidi in modo molto innaturale”.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Melandri: "Marc Marquez guida in modo innaturale. Per me vuole vincere il Mondiale e ritirarsi"

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