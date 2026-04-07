Un ex pilota di motociclismo ha commentato le future decisioni di un campione in carica, affermando che non sarebbe sorpreso se decidesse di ritirarsi al termine del 2026. La sua dichiarazione si basa sulla possibilità che il pilota possa lasciare le competizioni al termine di questa stagione. La discussione riguarda il percorso professionale di un atleta che ha vinto nove titoli mondiali e le sue eventuali scelte future.

“Marc Marquez? Non sarei affatto sorpreso se alla fine di questa stagione decidesse di ritirarsi”. Marco Melandri è netto nel suo commento riguardo il nove volte campione del mondo. Il pilota romagnolo che, come sempre, non ama utilizzare giri di parole nelle sue analisi legate alla MotoGP, ha fatto una previsione decisamente importante sul pilota spagnolo che ha iniziato il Mondiale 2026 con maggiori difficoltà di quelle che ci si poteva aspettare. Secondo l’ex pilota ravennate quindi: “.non sarei sorpreso se Marc Marquez vincesse il titolo 2026 e decidesse di fermarsi. Il campionato 2025 ha avuto il suo peso a livello di sforzo per lo spagnolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Melandri su Marc Marquez: “Non sarei sorpreso si ritirasse al termine del 2026”

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