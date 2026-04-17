Maratona mista di Pechino un robot ha le convulsioni e si autodistrugge | portato via in barella

Durante un allenamento per la mezza maratona di Pechino, un robot ha avuto una crisi improvvisa e si è autodistrutto, spostandosi in barella. L’incidente si è verificato subito dopo aver tentato la partenza, mentre partecipava alla sessione di allenamento con altri robot e umani. Nessuna informazione è stata comunicata sulla causa del malfunzionamento o sulle condizioni del robot coinvolto. La corsa si svolgerà con la partecipazione di atleti umani e robot.

Durante gli allenamenti per la mezza maratona di Pechino, in cui correranno sia umani che robot, uno di questi ultimi è crollato appena dopo aver provato la partenza. Il robot si è dimenato al suolo come fosse stato colpito da convulsioni, finendo per distruggersi in tanti pezzi. A quel punto sono arrivati subito degli addetti con barella che lo hanno portato via.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: “Ha perso i sensi”. Paura alle Olimpiadi, l’atleta portato via in barella Leggi anche: Infortunio Pedro, ansia per l’attaccante! Esce in barella e viene portato in ospedale, le condizioni e quanto starà fuori Contenuti di approfondimento Si parla di: Atletica, i convocati dell’Italia per le World Relays: Dosso guida le azzurre della 4×100, tante assenze. Maratona mista di Pechino, un robot ha le convulsioni e si autodistrugge: portato via in barellaDurante gli allenamenti per la mezza maratona di Pechino, in cui correranno sia umani che robot, uno di questi ultimi è crollato appena dopo aver provato ... fanpage.it Cina, il video della preparazione dei robot umanoidi per la mezza maratona di PechinoIn occasione della prima edizione della Humanoid Robot Half-Marathon, una mezza maratona dedicata alle macchine in programma il 19 aprile, diversi robot umanoidi sono scesi in pista per prepararsi a ... blitzquotidiano.it