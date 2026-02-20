Ha perso i sensi Paura alle Olimpiadi l’atleta portato via in barella

Durante la gara di Half-pipe alle Olimpiadi, l’atleta ha perso i sensi dopo un salto. La caduta improvvisa ha causato sconcerto tra il pubblico e i compagni di gara. Immediatamente, i soccorritori sono intervenuti per assisterlo e portarlo via in barella. La manifestazione si è fermata per alcuni minuti mentre gli operatori sanitari si prendevano cura del concorrente. La scena ha lasciato tutti con il fiato sospeso, mentre si attendevano aggiornamenti sulle sue condizioni.

Un volo improvviso, poi il silenzio. La gara olimpica di Half-pipe si è trasformata in pochi secondi in un momento di grande paura per atleti e spettatori. Durante una delle evoluzioni più spettacolari in programma, uno dei protagonisti in pedana ha perso il controllo degli sci mentre si trovava a un'altezza considerevole, finendo per precipitare rovinosamente sul fondo della struttura ghiacciata. L'incidente è avvenuto nel pieno della competizione, mentre il pubblico seguiva con il fiato sospeso una run che fino a quel momento era stata impeccabile.