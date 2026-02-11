Infortunio Pedro ansia per l’attaccante! Esce in barella e viene portato in ospedale le condizioni e quanto starà fuori

Pedro è uscito in barella nel match tra Bologna e Lazio e ora si trova in ospedale. I medici stanno valutando le sue condizioni e ancora non si sa quanto starà fuori. La sua squadra spera in una pronta ripresa, ma l’infortunio ha già creato preoccupazione tra i tifosi.

