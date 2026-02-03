Spal non si pensi al secondo posto Ma anche con i play off si può salire

Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia regionale contro il Nibbiano Valtidone, Andrea Dall’Ara ha chiarito che la squadra non pensa ai playoff. Per lui, arrivare secondo sarebbe comunque un fallimento. Nonostante il risultato, il club guarda avanti e punta a migliorare, senza farsi distrarre dalle classifiche.

Dopo la sconfitta bruciante maturata sabato scorso a Correggio nella finale di Coppa Italia regionale contro il Nibbiano Valtidone, Andrea Dall’Ara – uno dei leader dello spogliatoio biancazzurro – ha assicurato di non voler sentire parlare di playoff, spiegando che per la Spal e i suoi giocatori il secondo posto sarebbe un fallimento. Parole forti, che confermano che almeno sulla carta l’obiettivo resta quello di inizio stagione: conquistare la promozione attraverso la vittoria del campionato. In realtà, bisogna iniziare a prendere in considerazione anche l’ipotesi di dover percorrere l’ultima strada possibile che porta alla serie D, quella dei playoff. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spal, non si pensi al secondo posto Ma anche con i play off si può salire Approfondimenti su Spal Playoff Francesca Fialdini, la gonna si sfila all’ultimo ballo ma non si scompone: secondo posto con Giovanni Pernice Ballando con le Stelle 2025 si è concluso con la vittoria di Andrea Delogu e Nikita Perotti. "Spal, con questa rosa non si può fallire" In questo articolo, analizziamo il primo semestre della stagione di Eccellenza con particolare attenzione alla Spal e alle squadre ferraresi. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Khanh's mother did something outrageous to her just because of land documents. Ultime notizie su Spal Playoff Spal, non si pensi al secondo posto Ma anche con i play off si può salireDopo la sconfitta bruciante di Coppa, Dall’Ara ha spiegato che la squadra vuole solo il primato. Conti alla mano però anche attraverso gli spareggi promozione si arriva alla D. Ecco gli scenari . ilrestodelcarlino.it Spal, riparte la caccia al primato. In casa del Massa Lombarda i margini di errore sono azzerati: deve solo vincere e sperareArchiviata con moderata soddisfazione la qualificazione alla finale regionale di Coppa Italia, la Spal si rituffa in campionato con l’obiettivo di centrare la prima vittoria del girone di ritorno a Ca ... sport.quotidiano.net Capitano della Spal nella storica promozione in A. Condoglianze alla famiglia - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.