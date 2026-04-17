maradona al via il processo bis

A Villa Fiorito, quartiere tra i più poveri di Buenos Aires, la casa natale di Maradona si trasforma in una cucina mobile dedicata a sfamare le persone in difficoltà. Nel frattempo, in ambito legale, è stato avviato un secondo procedimento giudiziario che coinvolge il famoso calciatore. La vicenda si sviluppa in un momento in cui la zona affronta ulteriori sfide economiche e sociali.

Sport Quello precedente era stato annullato, dopo diverse udienze, seguitissime a livello mondiale, a causa di uno scandalo che aveva coinvolto una delle giudici che avrebbe dovuto condurlo, Julieta Makintach. Sport Quello precedente era stato annullato, dopo diverse udienze, seguitissime a livello mondiale, a causa di uno scandalo che aveva coinvolto una delle giudici che avrebbe dovuto condurlo, Julieta Makintach. Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. La casa dove è nato El Diez diventa una cucina itinerante che sfama i più bisognosi. Villa Fiorito, uno dei...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Niko Pandetta - NATO COLPEVOLE

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