A Potenza riparte il processo Ambiente svenduto con 21 imputati, tra cui Nichi Vendola. Il giudice ha disposto il rinvio a giudizio per persone e società coinvolte nell’inchiesta sul disastro ambientale legato all’ex Ilva di Taranto, che si estende dal 1995 al 2012. Il giudice ha anche deciso il sequestro preventivo di 675mila euro.

Il processo Ambiente svenduto riparte da Potenza. Il giudice per l’udienza preliminare Francesco Valente ha disposto il rinvio a giudizio di 21 imputati — 18 persone fisiche e tre società — nell’inchiesta sul ipotizzato disastro ambientale prodotto dall’ex Ilva di Taranto tra il 1995 e il 2012, durante la gestione della famiglia Riva. La prima udienza è stata fissata per il prossimo 21 aprile. Il gup ha accolto integralmente le richieste avanzate dal procuratore facente funzioni di Potenza, Maurizio Cardea, e dal sostituto Vincenzo Montemurro. Tra gli imputati figurano Nicola e Fabio Riva, ex proprietari del siderurgico, numerosi dirigenti e consulenti dell’epoca, oltre all’ex presidente della Regione Puglia Nichi Vendola, chiamato a rispondere dell’accusa di concussione per presunte pressioni esercitate sui vertici di Arpa Puglia in relazione alle attività di controllo dello stabilimento, accuse da lui sempre respinte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Processo Ambiente svenduto bis, 21 a processo: c’è anche Nichi Vendola. Il gup dispone sequestro preventivo per 675mila euro

Approfondimenti su Ambiente Svenduto

Ultime notizie su Ambiente Svenduto

