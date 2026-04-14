Il processo bis per la morte di Maradona | sette persone accusate di omicidio premeditato

In Argentina è iniziato il secondo processo relativo alla morte di Diego Armando Maradona, deceduto all’età di 60 anni a causa di un’insufficienza cardiaca. Sette persone sono state denunciate per omicidio premeditato. La causa riguarda le circostanze che hanno portato alla morte del famoso calciatore, con accuse rivolte a individui coinvolti nella sua assistenza medica. Le udienze sono in corso per chiarire i fatti e le responsabilità.

È cominciato in Argentina il secondo processo per la morte di Diego Armando Maradona, scomparso a 60 anni per un’insufficienza cardiaca. Il primo processo è fallito nel 2025 dopo che uno dei tre giudici ha consentito riprese non autorizzate in aula per la realizzazione di un documentario. Anche nell’ambito di questo processo bis lo staff medico di Maradona è accusato di non avergli prestato le cure mediche adeguate: sette persone sono a processo per omicidio premeditato, tra cui il suo principale consulente medico, Leopoldo Luque, e la sua psichiatra Agustina Cosachov. In caso di condanna, rischiano una pena detentiva compresa tra gli otto e i venticinque anni.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il processo bis per la morte di Maradona: sette persone accusate di omicidio premeditato Morte Maradona, il 14 aprile parte il nuovo processo: sette persone accusate di omicidioLa giustizia argentina ha deciso di rinviare al 14 aprile l'inizio del nuovo processo contro i sette imputati accusati di omicidio colposo per la... Il giallo di Castellina in Chianti. Le donne arrestate dal giudice. Accusate di omicidio premeditatodi Laura Valdesi SIENA Il giallo di Castellina in Chianti vive oggi un nuovo passaggio cruciale.